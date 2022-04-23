«Лейпциг» Тедеско проиграл в чемпионате Германии впервые с февраля

«Лейпциг» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии проиграл «Унион Берлин» со счетом 1:2.

Хозяева вышли вперед в самом начале второго тайма — отличился Юссуф Поульсен. Сравнял счет Свен Михель в концовке встречи (на 86-й минуте). Победный гол на 89-й минуте забил Кевин Беренс.

«Лейпциг» опустился на четвертое место, пропустив вперед себя «Байер». «Унион» — шестой.

Отметим, что у «Лейпцига», который возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско, прервалась серия из 15 матчей без поражений во всех турнирах (10 побед, 5 ничьих).

Последний раз до этого команда проиграла «Баварии» (2:3) 5 февраля в рамках 21-го тура бундеслиги.

Добавим, что «Лейпциг» 20 апреля победил «Унион Берлин» в полуфинале Кубка Германии со счетом 2:1.

В другой встрече 31-го тура бундеслиги «Айнтрахт» и «Хоффенхайм» сыграли вничью со счетом 2:2.