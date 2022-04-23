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«Лейпциг» Тедеско проиграл в чемпионате Германии впервые с февраля

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«Лейпциг» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии проиграл «Унион Берлин» со счетом 1:2.
Фото RBLeipzig, Twitter

«Лейпциг» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии проиграл «Унион Берлин» со счетом 1:2.

Хозяева вышли вперед в самом начале второго тайма — отличился Юссуф Поульсен. Сравнял счет Свен Михель в концовке встречи (на 86-й минуте). Победный гол на 89-й минуте забил Кевин Беренс.

«Лейпциг» опустился на четвертое место, пропустив вперед себя «Байер». «Унион» — шестой.

Отметим, что у «Лейпцига», который возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско, прервалась серия из 15 матчей без поражений во всех турнирах (10 побед, 5 ничьих).

Последний раз до этого команда проиграла «Баварии» (2:3) 5 февраля в рамках 21-го тура бундеслиги.

Добавим, что «Лейпциг» 20 апреля победил «Унион Берлин» в полуфинале Кубка Германии со счетом 2:1.

В другой встрече 31-го тура бундеслиги «Айнтрахт» и «Хоффенхайм» сыграли вничью со счетом 2:2.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
23 апр, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:2
Унион Б
Голы
Поульсен, 46 (1:0), Михель, 86 (1:1), Беренс, 89 (1:2)
РБ Лейпциг
Гулачи Симакан Орбан Мукьеле (Хенрикс, 83) Хальстенберг Анхелиньо Адамс Нкунку (Собослои, 75) Кампль (Ольмо, 63) Поульсен (Лаймер, 63) Форсберг (Андре Силва, 63)
Унион Б
Реннов Еккель Гиссельманн (Рюерсон, 76) Триммель (Очипка, 76) Кнохе Хайнц (Михель, 85) Хедира Шафер (Фогльзаммер, 68) Премель Авонийи (Беренс, 85) Беккер
Предупреждения
Ольмо 87’, Адамс 90+6’  -  Беренс 90’, Реннов 90+4’
Судьи
Шлагер (Германия)
Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
23 апр, 16:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
2:2
Хоффенхайм
Голы
Н`Дика, 12 (0:1), Н`Дика, 32 (1:1), Камада, 66 (2:1), Рюттер, 78 (2:2)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер Тута Якич Костич Камада (Соу, 79) Роде (Хрустич, 67) Линдстрем (Ахе, 79) Борре (Хауге, 67) Кнауфф (Гонсалу Пасьенсия, 86)
Хоффенхайм
Бауманн Раум Фогт Акпогума (Нордтвейт, 46, Адамс, 89) Пош Штиллер Самассеку Брун Ларсен (Рюттер, 67) Бебу Даббур (Сков, 87) Крамарич
Предупреждения
Борре 52’  -  Фогт 52’, Штиллер 62’, Сков 90+1’
Судьи
Яблонски (Германия)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Унион Берлин
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
1
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 23 3 4 89-29 72
2
 Боруссия Д 30 20 3 7 76-43 63
3
 Байер 31 16 7 8 72-44 55
4
 РБ Лейпциг 31 16 6 9 66-33 54
5
 Фрайбург 31 14 10 7 52-37 52
6
 Унион Б 31 14 8 9 42-40 50
7
 Кельн 31 13 10 8 47-45 49
8
 Хоффенхайм 31 13 7 11 52-47 46
9
 Айнтрахт Ф 31 10 10 11 42-44 40
10
 Майнц 31 11 6 14 43-41 39
11
 Боруссия М 31 10 8 13 45-58 38
12
 Вольфсбург 31 11 4 16 39-51 37
13
 Бохум 30 10 6 14 30-43 36
14
 Аугсбург 30 8 8 14 34-47 32
15
 Герта 30 8 5 17 32-66 29
16
 Штутгарт 30 6 10 14 36-53 28
17
 Арминия 31 5 11 15 24-49 26
18
 Гр. Фюрт 31 3 8 20 25-76 17
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33 тур
34 тур
22.04 21:30
Вольфсбург – Майнц
 5 : 0
23.04 16:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 2 : 2
23.04 16:30
Гр. Фюрт – Байер
 1 : 4
23.04 16:30
Кельн – Арминия
 3 : 1
23.04 16:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 1 : 2
23.04 16:30
Фрайбург – Боруссия М
 3 : 3
23.04 19:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
24.04 16:30
Бохум – Аугсбург
 - : -
24.04 18:30
Герта – Штутгарт
 - : -
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Роберт Левандовски

Бавария

 32
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Патрик Шик

Байер

 21
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 18
П
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Томас Мюллер

Бавария

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 25 1 6
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Александр Хак

Майнц

 25 1 6
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