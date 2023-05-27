«Шальке» проиграл «Лейпцигу» и вылетел из бундеслиги

«Лейпциг» на своем поле обыграл «Шальке» в матче 34-го тура чемпионата Германии — 4:2.

«Лейпциг» занял 3-е место, а «Шальке» расположился на 17-м месте и вылетел из бундеслиги.

«Байер» на выезде разгромно проиграл «Бохуму» — 0:3.

«Байер» занял 6-е место, «Бохум» стал 14-м.

«Вольфсбург» на своем поле потерпел поражение от «Герты» — 1:2.

«Вольфсбург» закончил сезон на 8-м месте, «Герта» заняла 18-е место и вылетела из бундеслиги.

«Штутгарт» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» — 1:1.

«Штутгарт» финишировал на 16-м месте в турнирной таблице и должен будет сыграть в стыковых матчах за право остаться в элитном дивизионе страны. «Хоффенхайм» занял 12-е место.