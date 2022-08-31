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Сегодня, 12:52

«Лейпциг» сделал предложение по защитнику «ПСЖ» Диалло

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Лейпциг» интересуется защитником «ПСЖ» Абду Диалло.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, немецкий клуб уже сделал предложение по трансферу 26-летнего игрока. Сейчас обсуждается возможность аренды защитника с опцией выкупа.

Ранее информировалось, что Диалло отказался от перехода из «ПСЖ» в «Милан».

Сенегальский футболист выступает за французский клуб с 2019 года. За это время он сыграл за команду 75 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.

Действующий контракт Диалло рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1564908902751297536?s=20&t=2gtzRd1L2SAZz7QERi0wFA
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