«Лейпциг» сделал предложение по защитнику «ПСЖ» Диалло

«Лейпциг» интересуется защитником «ПСЖ» Абду Диалло.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, немецкий клуб уже сделал предложение по трансферу 26-летнего игрока. Сейчас обсуждается возможность аренды защитника с опцией выкупа.

Ранее информировалось, что Диалло отказался от перехода из «ПСЖ» в «Милан».

Сенегальский футболист выступает за французский клуб с 2019 года. За это время он сыграл за команду 75 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.

Действующий контракт Диалло рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.