«Лейпциг» разгромил «Унион»
«Унион» разгромно проиграл «Лейпцигу» (0:4) в матче 4-го тура чемпионата Германии. В составе гостей отличились Марсель Хальстенберг, Марсель Забитцер, Тимо Вернер и Кристофер Нкунку?.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
1-й тур
«Унион Б» — «РБ Лейпциг» — 0:4 (0:3)
Голы: Хальстенберг, 16 (0:1). Забитцер, 31 (0:2). Вернер, 42 (0:3). Нкунку, 69 (0:4).
«Унион Б»: Гикевич, Триммель, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Гентнер (Уджа, 46), Андрих, Премель, Андерссон (Польтер, 69), Абдуллахи (Беккер, 58), Бюльтер.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле, Конате, Кампль (Форсберг, 73), Забитцер, Демме (Ляймер, 62), Поульсен, Вернер (Нкунку, 65).
Предупреждение: Беккер, 82.
Судья: Шмидт (Германия).
18 августа. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».