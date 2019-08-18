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«Лейпциг» разгромил «Унион»

20:55
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«Унион» разгромно проиграл «Лейпцигу» (0:4) в матче 4-го тура чемпионата Германии. В составе гостей отличились Марсель Хальстенберг, Марсель Забитцер, Тимо Вернер и Кристофер Нкунку?.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

1-й тур

«Унион Б» — «РБ Лейпциг» — 0:4 (0:3)

Голы: Хальстенберг, 16 (0:1). Забитцер, 31 (0:2). Вернер, 42 (0:3). Нкунку, 69 (0:4).

«Унион Б»: Гикевич, Триммель, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Гентнер (Уджа, 46), Андрих, Премель, Андерссон (Польтер, 69), Абдуллахи (Беккер, 58), Бюльтер.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле, Конате, Кампль (Форсберг, 73), Забитцер, Демме (Ляймер, 62), Поульсен, Вернер (Нкунку, 65).

Предупреждение: Беккер, 82.

Судья: Шмидт (Германия).

18 августа. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

Унион Б — РБ Лейпциг

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