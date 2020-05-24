«Лейпциг» разгромил «Майнц», Вернер оформил хет-трик

«Майнц» дома разгромно проиграл «Лейпцигу» (0:5) в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Майнце.

В составе гостей хет-триком отметился форвард Тимо Вернер, также по разу забили полузащитник Марсель Забитцер и форвард Юссуф Поульсен.

«Майнц» с 27 очками занимает 15-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Лейпциг» — 3-я строчка и 54 балла.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

27-й тур

«Майнц» — «РБ Лейпциг» — 0:5 (0:3)

Голы: Вернер, 11 (0:1). Поульсен, 23 (0:2). Забитцер, 36 (0:3). Вернер, 48 (0:4). Вернер, 75 (0:5).

«Майнц»: Мюллер, Брума (Матета, 46), Кариколь, Ниакате, Сен Жюст, Куэйсон, Фернандес (Латца, 74), Баку, Кунде (Баррейро, 61), Боэтиус (Авонийи, 61), Онисиво (Озтунали, 74).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано (Орбан, 60), Кампль (Вольф, 71), Забитцер (Адамс, 60), Лаймер (Мукьеле, 42), Нкунку (Лукман, 70), Ольмо, Поульсен, Вернер.

Предупреждения: Забитцер, 13. Упамекано, 17. Кунде, 20. Брума, 30. Вернер, 35. Сен Жюст, 79.

Судья: Шмидт.

24 мая. Майнц. Стадион «Опель Арена».

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