"Лейпциг" разгромил "Герту" благодаря хет-трику Поульсена

"Лейпциг" с разгромным счетом обыграл "Герту" в матче 27-го тура чемпионата Германии (5:0). Хет-триком отметился нападающий Юссуф Поульсен.

"Лейпциг" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. "Герта" с 35 баллами располагается на 10-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

27-й тур

"РБ Лейпциг" - "Герта" - 5:0 (2:0)

Голы: Форсберг, 17 (1:0). Поульсен, 27 (2:0). Поульсен, 56 (3:0). Поульсен, 62 (4:0). Айдара, 64 (5:0).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Мукьеле (Ляймер, 65), Конате, Кампль, Форсберг (Забитцер, 75), Айдара, Адамс, Поульсен (Кунья, 70), Вернер.

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Миттельштедт, Лустенбергер (Клюнтер, 59), Лазаро, Дуда, Груич, Майер (Шельбред, 77), Калу (Леки, 75), Зельке.

Предупреждения: Штарк, 13. Мукьеле, 42.

Судья: Шторкс.

30 марта. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".

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