«Лейпциг» разгромил «Фортуну» и вышел на первое место в чемпионате Германии
В матче 15-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» играл на выезде против «Фортуны». Гости одержали победу со счетом 3:0.
«Лейпциг» набрал 33 очка и опередил «Боруссию», выйдя на первое место в турнирной таблице. Но у команды из Менхегладбаха, которая теперь отстает на два очка, игра в запасе.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
15-й тур
«Фортуна Д» — «РБ Лейпциг» — 0:3 (0:1)
Голы: Шик, 2 (0:1). Вернер, 58 — с пенальти (0:2). Мукьеле, 75 (0:3).
«Фортуна Д»: Стеффен, Циммерманн, Гиссельманн, Хоффманн, Каан Айхан, Бормут, Боджек, Томми (Баркок, 81), Соботтка (Бэйкер, 76), Ампома, Ковнацки (Текпетей, 70).
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн (Мукьеле, 65), Упамекано, Ильзанкер, Забитцер, Лаймер, Нкунку, Демме, Шик (Кунья, 71), Вернер (Вольф, 81).
Предупреждения: Демме, 33. Каан Айхан, 57. Боджек, 77.
Судья: Хартманн (Германия).
14 декабря. Дюссельдорф. Стадион «Меркур Шпиль-Арена».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/