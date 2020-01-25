«Лейпциг» проиграл «Айнтрахту», «Герта» обыграла «Вольфсбург»

«Лейпциг» в гостях проиграл «Айнтрахту» из Франкфурта-на-Майне (0:2) в матче 19-го тура чемпионата Германии. В составе хозяев отличились полузащитник Филип Костич и защитник Альмами Туре.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

19-й тур

«Айнтрахт Ф» — «РБ Лейпциг» — 2:0 (0:0)

Голы: Туре, 48 (1:0). Костич, 90+4 (2:0).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Чэндлер (Да Коста, 89), Туре, Н`Дика, Роде, Костич, Гачинович (Кор, 90+2), Соу, Дост (Гонсалу Пасьенсия, 77).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Упамекано, Мукьеле, Забитцер, Лаймер (Поульсен, 66), Нкунку, Айдара (Форсберг, 80), Адамс (Лукман, 72), Шик, Вернер.

Предупреждения: Роде, 44. Забитцер, 52. Хальстенберг, 88.

Судья: Зиберт (Германия).

25 января. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

«Вольфсбург» — «Герта» — 1:2 (0:0)

Голы: Мехмеди, 68 (1:0). Торунарига, 74 (1:1). Лукебакио, 90 (1:2).

«Вольфсбург»: Кастелс, Кнохе, Руссийон, Тиссеран, Мбабу, Гилавоги, Арнольд (Гинчек, 89), Штеффен (Жуан Виктор, 82), Шлагер, Брекало (Мехмеди, 63), Вегхорст.

«Герта»: Ярстейн, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт, Торунарига, Шельбред, Груич, Вольф, Аскасибар, Дилросюн (Эссвайн, 76), Лукебакио (Зельке, 90+2).

Предупреждение: Торунарига, 37.

Судья: Шмидт (Германия).

25 января. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген Арена».

«Боруссия М» — «Майнц» — 3:1 (1:1)

Голы: Куэйсон, 11 (0:1). Плеа, 24 (1:1). Плеа, 76 (2:1). Нойхаус, 88 (3:1).

«Боруссия М»: Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Штиндль (Нойхаус, 73), Джонсон (Хофманн, 87), Крамер, Закария, Херрманн, Плеа, Тюрам (Эмболо, 73).

«Майнц»: Центнер, Кариколь (Брозински, 46), Хак (Озтунали, 81), Пьер-Габриэль (Баррейро, 67), Ниакате, Сен Жюст, Куэйсон, Баку, Боэтиус, Онисиво, Матета.

Предупреждения: Пьер-Габриэль, 10. Брозински, 80. Эмболо, 85. Баку, 86.

Судья: Цвайер (Германия).

25 января. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

«Унион Б» — «Аугсбург» — 2:0 (0:0)

Голы: Суботич, 47 (1:0). Ингвартсен, 61 (2:0).

«Унион Б»: Гикевич, Суботич, Триммель, Фридрих, Ленц, Шлоттербек, Гентнер, Андрих (Кроос, 79), Уджа (Бюльтер, 72), Андерссон, Ингвартсен (Рюерсон, 86).

«Аугсбург»: Коубек, Гауэлеув, Едвай, Макс, Удуокхай, Байер, Хедира (Левен, 70), Хан, Варгас (Финнбогасон, 77), Нидерлехнер, Рихтер.

Предупреждения: Гауэлеув, 45+1. Шлоттербек, 67. Суботич, 68. Гентнер, 70. Андрих, 74.

Судья: Штайнхаус (Германия).

25 января. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

«Фрайбург» — «Падерборн» — 0:2 (0:0)

Голы: Антви-Аджей, 48 (0:1). Сабири, 84 — с пенальти (0:2).

«Фрайбург»: Шволов, Гульде (Хефлер, 56), Хайнц, Гюнтер, Кох, Шмид, Абраши (Грифо, 46), Квон Чхан Хун (Вальдшмидт, 70), Хаберер, Петерсен, Хелер.

«Падерборн»: Цингерле, Янс, Штродик, Коллинз, Шонлау, Гьясула (Хюнемайер, 76), Антви-Аджей, Сабири (Цолински, 88), Прегер, Василиадис, Србени (Хольтманн, 62).

Предупреждения: Гьясула, 14. Коллинз, 29. Хелер, 31. Хаберер, 83. Хайнц, 85. Вальдшмидт, 90.

Удаление: Коллинз, 59.

Судья: Дингерт (Германия).

25 января. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».