«Лейпциг» продлил контракт с Клостерманном до 2024 года

«Лейпциг» продлил контракт с защитником Лукасом Клостерманном, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 23-летним немцем действует до конца июня 2024 года.

Клостерманн выступает за «Лейпциг» с 2014 года. В сезоне-2019/20 защитник провел за команду 33 матча, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.