«Лейпциг» продлил контракт с Клостерманном до 2024 года
10:52
«Лейпциг» продлил контракт с защитником Лукасом Клостерманном, сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение с 23-летним немцем действует до конца июня 2024 года.
Клостерманн выступает за «Лейпциг» с 2014 года. В сезоне-2019/20 защитник провел за команду 33 матча, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.
??#LK16 ?2?0?2?4?— RB Leipzig (from ?) (@DieRotenBullen) May 8, 2020
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