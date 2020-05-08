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«Лейпциг» продлил контракт с Клостерманном до 2024 года

10:52

«Лейпциг» продлил контракт с защитником Лукасом Клостерманном, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 23-летним немцем действует до конца июня 2024 года.

Клостерманн выступает за «Лейпциг» с 2014 года. В сезоне-2019/20 защитник провел за команду 33 матча, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.

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