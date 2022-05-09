«Лейпциг» предлагает Нкунку контракт с отступными в 70 миллионов евро

«Лейпциг» хочет продлить контракт с нападающим Кристофером Нкунку. Немецкая команда предложила футболисту новое соглашение, в котором будет предусмотрена сумма отступных в размере 70-75 миллионов евро, сообщает Bild.

Однако сейчас переговоры находятся на ранней стадии.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 24-летнему французу со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала», «Милана» и «Интера».

Всего в 50 матчах сезона во всех турнирах на его счету 34 гола и 20 результативных передач.