«Лейпциг» постарается сохранить полузащитника Конрада Лаймера

«Лейпциг» не хочет расставаться с полузащитником Конрадом Лаймером, сообщил спортивный директор немецкой команды Макс Эбрел.

«Конни — отличный развивающийся игрок. Мы хотим оставить его Лейпциге. У него еще есть полгода по контракту. Это будут трудные переговоры», — цитирует Эбрела ServusTV.

Сообщалось, что футболист может уйти в «Баварию».

Контракт 25-летнего австрийца с «Лейпцигом» истекает летом 2023 года. Его трансферная стоимость — 28 миллионов евро.