«Лейпциг» после победы над «Зенитом» проиграл «Фрайбургу»

«Фрайбург» в матче 9-го тура чемпионата Германии обыграл «Лейпциг» со счетом 2:1. Победный гол забил Нильс Петерсен.

«Фрайбург» идет на втором месте в таблице. «Лейпциг» — шестой.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

9-й тур

«Фрайбург» — «РБ Лейпциг» — 2:1 (1:0)

Голы: Хефлер, 45+2 (1:0). Петерсен, 90 (2:0). Клостерманн, 90+2 (2:1).

«Фрайбург»: Флеккен, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Кох, Хефлер (Шлоттербек, 67), Шмид, Хаберер, Темпельман (Грифо, 34), Вальдшмидт (Петерсен, 30), Хелер.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Забитцер (Нкунку, 56), Форсберг (Поульсен, 60), Демме, Айдара, Вернер (Кунья, 70), Лукман.

Предупреждения: Упамекано, 51. Хефлер, 62. Хаберер, 66. Грифо, 90+2.

Судья: Осмерс (Германия).

26 октября. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».

«Падерборн» — «Фортуна Д» — 2:0 (1:0)

Голы: Сабири, 43 (1:0). Шонлау, 64 (2:0).

«Падерборн»: Цингерле, Хольтманн (Мамба, 61), Дрэгер, Коллинз, Шонлау, Килиан, Гьясула (Михель, 78), Сабири, Прегер, Василиадис, Цолински (Антви-Аджей, 64).

«Фортуна Д»: Стеффен, Циммерманн, Гиссельманн, Хоффманн (Моралес, 65), Каан Айхан, Циммер (Ампома, 75), Адамс Нуху, Боджек, Текпетей (Томми, 66), Хеннингс, Ковнацки.

Предупреждения: Циммерманн, 21. Сабири, 23. Гьясула, 30. Ковнацки, 48. Циммер, 52. Цолински, 57. Дрэгер, 78. Моралес, 83. Килиан, 90+3.

Судья: Данкерт (Германия).

26 октября. Падерборн. Стадион «Бентелер-Арена».