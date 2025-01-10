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Сегодня, 18:54

«Лейпциг» подписал защитника Баку за 4,5 миллиона евро

Алина Савинова
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«Лейпциг» объявил о подписании правого защитника Ридле Баку, сообщает пресс-служба клуба. Ранее футболист выступал за «Вольфсбург».

Соглашение 26-летнего защитника с «быками» рассчитано до лета 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt, «Лейпциг» заплатил «Вольфсбургу» 4,5 миллиона евро за игрока.

«Лейпциг» — большой клуб с огромным потенциалом и амбициозными целями. Он регулярно выступает в Лиге чемпионов. Этот клуб подходит мне по стилю. Я не мог упустить такую возможность. Я уже хочу познакомиться со своими новыми товарищами по команде, включая Ксавера Шлагера, с которым играл раньше, и начать работать с ними», — заявил Баку.

В нынешнем сезоне Баку отметился двумя голами и тремя результативными передачами в 18 матчах за «Вольфсбург» во всех турнирах.

Источник: Официальный сайт «Лейпцига»
Футбол
ФК Лейпциг
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