«Лейпциг» подписал голкипера сборной Норвегии на замену травмированному Гулачи

Голкипер Эрьян Нюланд продолжит карьеру в «Лейпциге», сообщает сайт клуба.

32-летний вратарь перебрался в немецкую команду в статусе свободного агента. Он подписал контракт до июня 2023 года.

Нюланд должен заменить в команде травмированного Петера Гулачи, выбывшего на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок правого колена.

Напомним, последним местом работы Нюланда был английский «Рединг», который он покинул 1 июля.

За сборную Норвегии голкипер провел 40 матчей.