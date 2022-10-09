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9 октября, 18:55

«Лейпциг» подписал голкипера сборной Норвегии на замену травмированному Гулачи

Иван Шитик
Корреспондент
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Эрьян Нюланд.
Фото ФК «Лейпциг».

Голкипер Эрьян Нюланд продолжит карьеру в «Лейпциге», сообщает сайт клуба.

32-летний вратарь перебрался в немецкую команду в статусе свободного агента. Он подписал контракт до июня 2023 года.

Нюланд должен заменить в команде травмированного Петера Гулачи, выбывшего на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок правого колена.

Напомним, последним местом работы Нюланда был английский «Рединг», который он покинул 1 июля.

За сборную Норвегии голкипер провел 40 матчей.

ФК Лейпциг
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