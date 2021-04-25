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«Лейпциг» победил «Штутгарт»

18:28
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«Лейпциг» в матче 31-го тура чемпионата Германии победил «Штутгарт» со счетом 2:0. Голы забили Амаду Хайдара и Эмиль Форсберг (с пенальти).

На 14-й минуте встречи красную карточку получил полузащитник «Штутгарта» Науру Ахамада.

«Лейпциг» занимает второе место втаблице. «Штутгарт» — десятый.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

31-й тур

«РБ Лейпциг» — «Штутгарт» — 2:0 (0:0)

Голы: Айдара, 46 (1:0). Форсберг, 67 — с пенальти (2:0).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Клостерманн (Мукьеле, 65), Конате (Упамекано, 46), Анхелиньо, Кампль, Нкунку (Форсберг, 65), Ольмо (Клайверт, 76), Айдара, Адамс (Хенрикс, 73), Серлот.

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос, Кастро (Каразор, 74), Эндо, Ферстер, Кулибали (Чурлинов, 88), Массимо, Аамада, Калайджич (Санко, 74).

Предупреждения: Конате, 24. Хенрикс, 76.

Удаление: Аамада, 14.

Судья: Айтекин (Германия).

25 апреля. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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