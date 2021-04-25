«Лейпциг» победил «Штутгарт»
«Лейпциг» в матче 31-го тура чемпионата Германии победил «Штутгарт» со счетом 2:0. Голы забили Амаду Хайдара и Эмиль Форсберг (с пенальти).
На 14-й минуте встречи красную карточку получил полузащитник «Штутгарта» Науру Ахамада.
«Лейпциг» занимает второе место втаблице. «Штутгарт» — десятый.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
31-й тур
«РБ Лейпциг» — «Штутгарт» — 2:0 (0:0)
Голы: Айдара, 46 (1:0). Форсберг, 67 — с пенальти (2:0).
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Клостерманн (Мукьеле, 65), Конате (Упамекано, 46), Анхелиньо, Кампль, Нкунку (Форсберг, 65), Ольмо (Клайверт, 76), Айдара, Адамс (Хенрикс, 73), Серлот.
«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос, Кастро (Каразор, 74), Эндо, Ферстер, Кулибали (Чурлинов, 88), Массимо, Аамада, Калайджич (Санко, 74).
Предупреждения: Конате, 24. Хенрикс, 76.
Удаление: Аамада, 14.
Судья: Айтекин (Германия).
25 апреля. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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