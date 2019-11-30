«Лейпциг» переиграл «Падерборн» и вышел на первое место турнирной таблицы чемпионата Германии
«Лейпциг» переиграл «Падерборн» в матче 13-го тура чемпионата Германии — 3:2. В составе победителей отличились Патрик Шик, Марсель Забитцер и Тимо Вернер. За «Падерборн» забили Штрели Мамба и Клаус Гьясула.
«Лейпциг» набрал 27 очков и поднялся на первое место турнирной таблицы бундеслиги. «Падерборн», в активе которого 5 очков, на последнем месте.
В другом матче дня «Кельн» вырвал ничью у «Аугсбурга» — 1:1.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
13-й тур
«Падерборн» — «РБ Лейпциг» — 2:3 (0:3)
Голы: Шик, 3 (0:1). Забитцер, 4 (0:2). Вернер, 26 (0:3). Мамба, 62 (1:3). Гьясула, 73 (2:3).
«Падерборн»: Цингерле, Янс (Сабири, 85), Хольтманн (Антви-Аджей, 61), Коллинз, Шонлау, Килиан, Гьясула, Прегер, Василиадис, Цолински (Михель, 74), Мамба.
«РБ Лейпциг»: Мвого, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле (Сараччи, 57), Ильзанкер, Забитцер (Айдара, 61), Лаймер, Нкунку, Демме, Шик (Кунья, 75), Вернер.
Предупреждения: Коллинз, 33. Ильзанкер, 44. Шик, 74. Вернер, 90+2. Антви-Аджей, 90+4.
Судья: Штайнхаус (Германия).
30 ноября. Падерборн. Стадион «Бентелер-Арена».
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
13-й тур
«Кельн» — «Аугсбург» — 1:1 (0:1)
Голы: Нидерлехнер, 43 (0:1). Кордоба, 86 (1:1).
«Кельн»: Хорн, Шмиц, Хектор, Кцихос, Якобс, Борнау, Хегер (Эхизибуэ, 46), Верстрате (Кайнц, 46), Дрекслер, Модест (Кордоба, 64), Теродде.
«Аугсбург»: Коубек, Гауэлеув, Фрамбергер (Лихтштайнер, 28), Едвай, Макс, Байер, Хедира, Хан, Варгас (Йенсен, 84), Нидерлехнер, Кордова (Моравек, 57).
Предупреждения: Кцихос, 8. Верстрате, 17. Хегер, 20. Хан, 23. Макс, 45+1. Дрекслер, 45+4. Хектор, 62. Кордоба, 87. Борнау, 90+3.
Удаления: Кцихос, 39. Хан, 44.
Нереализованный пенальти: Хан, 9 (вратарь)
Судья: Штилер (Германия).
30 ноября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».
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