«Лейпциг» переиграл «Падерборн» и вышел на первое место турнирной таблицы чемпионата Германии

«Лейпциг» переиграл «Падерборн» в матче 13-го тура чемпионата Германии — 3:2. В составе победителей отличились Патрик Шик, Марсель Забитцер и Тимо Вернер. За «Падерборн» забили Штрели Мамба и Клаус Гьясула.

«Лейпциг» набрал 27 очков и поднялся на первое место турнирной таблицы бундеслиги. «Падерборн», в активе которого 5 очков, на последнем месте.

В другом матче дня «Кельн» вырвал ничью у «Аугсбурга» — 1:1.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

13-й тур

«Падерборн» — «РБ Лейпциг» — 2:3 (0:3)

Голы: Шик, 3 (0:1). Забитцер, 4 (0:2). Вернер, 26 (0:3). Мамба, 62 (1:3). Гьясула, 73 (2:3).

«Падерборн»: Цингерле, Янс (Сабири, 85), Хольтманн (Антви-Аджей, 61), Коллинз, Шонлау, Килиан, Гьясула, Прегер, Василиадис, Цолински (Михель, 74), Мамба.

«РБ Лейпциг»: Мвого, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле (Сараччи, 57), Ильзанкер, Забитцер (Айдара, 61), Лаймер, Нкунку, Демме, Шик (Кунья, 75), Вернер.

Предупреждения: Коллинз, 33. Ильзанкер, 44. Шик, 74. Вернер, 90+2. Антви-Аджей, 90+4.

Судья: Штайнхаус (Германия).

30 ноября. Падерборн. Стадион «Бентелер-Арена».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

13-й тур

«Кельн» — «Аугсбург» — 1:1 (0:1)

Голы: Нидерлехнер, 43 (0:1). Кордоба, 86 (1:1).

«Кельн»: Хорн, Шмиц, Хектор, Кцихос, Якобс, Борнау, Хегер (Эхизибуэ, 46), Верстрате (Кайнц, 46), Дрекслер, Модест (Кордоба, 64), Теродде.

«Аугсбург»: Коубек, Гауэлеув, Фрамбергер (Лихтштайнер, 28), Едвай, Макс, Байер, Хедира, Хан, Варгас (Йенсен, 84), Нидерлехнер, Кордова (Моравек, 57).

Предупреждения: Кцихос, 8. Верстрате, 17. Хегер, 20. Хан, 23. Макс, 45+1. Дрекслер, 45+4. Хектор, 62. Кордоба, 87. Борнау, 90+3.

Удаления: Кцихос, 39. Хан, 44.

Нереализованный пенальти: Хан, 9 (вратарь)

Судья: Штилер (Германия).

30 ноября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр