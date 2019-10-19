«Лейпциг» перед матчем «Зенитом» сыграл вничью с «Вольфсбургом»

В матче 8-го тура чемпионата Германии «Лейпциг» принимал «Вольфсбург». Встреча завершилась вничью 1:1.

Первыми открыли счет хозяева: в начале второго тайма отличился Тимо Вернер. Однако в концовке встречи гости сравняли счет усилиями Ваута Вегхорста.

«Вольфсбург» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице. На счету «Лейпцига» 15 очков и четвертая строчка.

Напомним, что «Лейпциг» станет следующим соперником «Зенита» по групповому этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится 23 октября в Германии.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

8-й тур

«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» — 1:1 (0:0)

Голы: Вернер, 54 (1:0). Вегхорст, 82 (1:1).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Клостерманн, Упамекано, Сараччи, Забитцер, Ляймер (Кампль, 76), Нкунку (Форсберг, 70), Демме, Поульсен, Вернер (Кунья, 86).

«Вольфсбург»: Перван, Брума, Руссийон (Штеффен, 68), Тиссеран, Мбабу, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Брекало (Нмеча, 74), Жуан Виктор (Клаус, 87), Вегхорст.

Предупреждения: Гилавоги, 7. Мбабу, 12. Тиссеран, 45. Сараччи, 68.

Судья: Айтекин (Германия).

19 октября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

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