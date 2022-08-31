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В «Лейпциге» подтвердили, что Гвардиол останется в клубе. «Челси» предлагал за хорвата 100 миллионов евро

«Лейпциг» отклонил предложение «Челси» в 100 миллионов евро за 20-летнего Йошко Гвардиола
Руслан Минаев
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Генеральный директор «Лейпцига» Оливер Минтцлафф подтвердил, что защитник Йошко Гвардиол останется в клубе в этом и следующем сезоне.

«Могу подтвердить, что Йошко будет играть за нас в этом сезоне. Могу предположить, что он будет нашим игроком и в следующем сезоне», — цитирует гендиректора Bild.

Ранее стало известно, что «Челси» предлагал немецкому клубу 100 миллионов евро за 20-летнего хорвата.

В прошедшем сезоне Гвардиол провел в бундеслиге 29 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до июня 2026 года.

ФК Лейпциг
ФК Челси
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