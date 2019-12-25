Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Лейпциг» отдаст защитника Саррачи в аренду «Галатасараю»

16:36
Теги:

Защитник «Лейпцига» Марсело Сараччи зимой станет игроком «Галатасарая». Турецкий клуб арендует 21-летнего уругвайца до июля 2020 года, сообщает Fanatik.

Немецкий клуб не оставил за «Галатасараем» право на выкуп игрока.

Уругваец перебрался в бундеслигу из «Ривер Плейта» летом 2018 года. «Лейпциг» заплатил за игрока 14 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Сараччи 1 гол в 4 матчах бундеслиги.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир