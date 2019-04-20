"Лейпциг" обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха

"Лейпциг" в матче 30-го тура чемпионата Германии в гостях обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:1. Дубль оформил Марсель Хальстенберг.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
30-й тур
"Боруссия М" - "РБ Лейпциг" - 1:2 (0:1)
Голы: Хальстенберг, 17 - с пенальти (0:1). Хальстенберг, 53 (0:2). Плеа, 61 (1:2).
"Боруссия М": Зоммер, Янчке, Гинтер, Штробль, Крамер, Закария, Нойхаус (Хофманн, 62), Раффаэл (Вендт, 79), Херрманн (Траоре, 86), Азар, Плеа.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле, Конате, Кампль, Забитцер, Форсберг (Айдара, 74), Ляймер, Вернер (Орбан, 81), Кунья (Поульсен, 46).
Предупреждения: Айдара, 75. Поульсен, 85.
Судья: Осмерс (Германия).
20 апреля. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2018-2019/