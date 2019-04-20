"Лейпциг" обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха

"Лейпциг" в матче 30-го тура чемпионата Германии в гостях обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:1. Дубль оформил Марсель Хальстенберг.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

30-й тур

"Боруссия М" - "РБ Лейпциг" - 1:2 (0:1)

Голы: Хальстенберг, 17 - с пенальти (0:1). Хальстенберг, 53 (0:2). Плеа, 61 (1:2).

"Боруссия М": Зоммер, Янчке, Гинтер, Штробль, Крамер, Закария, Нойхаус (Хофманн, 62), Раффаэл (Вендт, 79), Херрманн (Траоре, 86), Азар, Плеа.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле, Конате, Кампль, Забитцер, Форсберг (Айдара, 74), Ляймер, Вернер (Орбан, 81), Кунья (Поульсен, 46).

Предупреждения: Айдара, 75. Поульсен, 85.

Судья: Осмерс (Германия).

20 апреля. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".