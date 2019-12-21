«Лейпциг» обыграл «Аугсбург» и единолично возглавил бундеслигу, «Бавария» победила «Вольфсбург»

«Лейпциг» победил «Аугсбург» в матче 17-го тура чемпионата Германии — 3:1. Это позволило команде выйти в единоличные лидеры бундеслиги, на три очка опередив «Боруссию» из Менхенгладбаха, у которой остается игра в запасе.

В других встречах «Бавария» взяла верх над «Вольфсбургом», «Байер» вырвал победу у «Майнца» на 93-й минуте, «Кельн» одолел «Вердер», а «Шальке» и «Фрайбург» сыграли вничью.

Чемпионат Германии

Бундеслига

17-й тур

«Лейпциг» — «Аугсбург» — 3:1 (0:1)

Голы: Нидерлехнер, 8 (0:1). Лаймер, 68 (1:1). Шик, 79 (2:1). Поульсен, 89 (3:1).

«Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Лаймер, Нкунку, Демме (Забитцер, 65), Айдара, Адамс (Поульсен, 86), Шик (Мукьеле, 83), Вернер.

«Аугсбург»: Коубек, Лихтштайнер, Гауэлеув, Едвай (Моравек, 60), Удуокхай, Йагу Амарал, Байер, Варгас, Нидерлехнер (Йенсен, 75), Кордова (Хан, 81), Рихтер.

Предупреждения: Удуокхай, 44. Байер, 68. Варгас, 72. Шик, 80.

Судья: Зиберт.

21 декабря. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

«Бавария» — «Вольфсбург» — 2:0 (0:0)

Голы: Зиркзе, 85 (1:0). Гнабри, 89 (2:0).

«Бавария»: Нойер, Алаба, Павар, Киммих, Хави Мартинес (Боатенг, 45+3), Мюллер, Перишич, Коутинью (Зиркзе, 83), Гнабри (Даяку, 90+1), Дэйвис, Левандовски.

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон, Тиссеран, Мбабу, Гилавоги, Арнольд, Клаус (Вегхорст, 77), Штеффен (Паулу Отавиу, 67), Шлагер (Герхардт, 57), Жуан Виктор.

Предупреждения: Киммих, 47. Паулу Отавиу, 67. Арнольд, 71. Мюллер, 76.

Судья: Дингерт.

21 декабря. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

«Майнц» — «Байер» — 0:1 (0:0)

Гол: Аларио, 90+3.

«Майнц»: Центнер, Кариколь, Хак, Ниакате, Куэйсон (Онисиво, 87), Озтунали, Фернандес, Баку, Кунде, Солои (Матета, 68), Боэтиус.

«Байер»: Храдецки, Бендер, Та, Венделл, Рецос (Беллараби, 46), Арангис, Демирбай (Аларио, 81), Амири, Хаверц, Фолланд, Диаби (Драгович, 74).

Предупреждение: Венделл, 58.

Удаление: Венделл, 71.

Судья: Иттрих.

21 декабря. Майнц. Стадион «Опель Арена».

«Кельн» — «Вердер» — 1:0 (1:0)

Гол: Кордоба, 39.

«Кельн»: Хорн, Хектор (Верстрате, 27), Кцихос, Якобс, Эхизибуэ (Шмиц, 63), Борнау, Каттербах, Дрекслер, Скири, Кордоба, Тильманн (Теродде, 86).

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Велькович (Писарро, 78), Аугустинссон (Бартельс, 67), Фридль, Баргфреде (Й.Эггештайн, 79), Классен, М.Эггештайн, Осако, Рашица, Голлер.

Предупреждения: М.Эггештайн, 45. Кордоба, 64. Велькович, 69. Мойсандер, 85. Фридль, 89.

Судья: Шлагер.

21 декабря. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

«Шальке» — «Фрайбург» — 2:2 (1:0)

Голы: Сердар, 26 (1:0). Петерсен, 54 — с пенальти (1:1). Грифо, 67 — с пенальти (1:2). Кутуджу, 80 (2:2).

«Шальке»: Шуберт, Очипка, Кенни, Миранда, Озан Кабак, Калиджури, Маскарель, Раман (Бургшталлер, 90+3), Сердар, Харит, Матондо (Кутуджу, 70).

«Фрайбург»: Флеккен, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Кох, Хефлер, Шмид, Грифо (Боррелло, 76), Хаберер (Квон Чхан Хун, 60), Петерсен, Хелер (Франц, 90+3).

Предупреждения: Хефлер, 59. Кенни, 61.

Судья: Брих.

21 декабря. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».