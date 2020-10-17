«Лейпциг» обыграл «Аугсбург», дортмундская «Боруссия» оказалась сильнее «Хоффенхайма»

«Лейпциг» в матче 4-го тура чемпионата Германии обыграл «Аугсбург» со счетом 2:0.

Голы на свой счет записали Анхелиньо и Юссуф Поульсен.

После этого матча «Лейпциг» с 10 очками остался на первом месте в турнирной таблице, «Аугсбург» с 7 очками — на пятой строчке.

В других матчах дортмундская «Боруссия» благодаря голу Марко Ройса обыграла «Хоффенхайм» (1:0), «Байер» оказался сильнее «Майнца» (1:0), «Вердер» сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1), а «Штутгарт» обыграл «Герту» (2:0).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

4-й тур

«Аугсбург» — «РБ Лейпциг» — 0:2 (0:1)

Голы: Анхелиньо, 45 (0:1). Поульсен, 66 (0:2).

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер, Педерсен, Удуокхай, Калиджури, Штробль (Груэсо, 54), Грегорич, Хедира (Рихтер, 75), Хан (Варгас, 54), Йенсен (Нидерлехнер, 54).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн (Орбан, 46), Хенрикс, Упамекано, Мукьеле, Анхелиньо (Серлот, 90), Форсберг (Поульсен, 66), Нкунку (Клайверт, 90), Ольмо (Хван Хи Чхан, 79), Адамс.

Предупреждение: Упамекано, 60.

Судья: Брих (Германия).

17 октября. Аугсбург. Стадион «ВВК Арена».

«Хоффенхайм» — «Боруссия Д» — 0:1 (0:0)

Гол: Ройс, 76.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума, Пош (Гриллич, 80), Руди, Гайгер, Самассеку, Гачинович (Баумгартнер, 60), Бельфодиль (Брун Ларсен, 60), Сков (Сессеньон, 80), Бебу (Даббур, 79).

«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс, Пищек (Дилэйни, 21), Менье (Рафаэл Геррейру, 75), Пасслак, Витсель, Эмре Джан, Брандт (Ройс, 64), Дахуд (Беллингем, 75), Санчо (Холанн, 64), Рейна.

Предупреждения: Пош, 58. Рейна, 90.

Судья: Штегеманн (Германия).

17 октября. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

«Майнц» — «Байер» — 0:1 (0:1)

Гол: Аларио, 30.

«Майнц»: Центнер, Брозински, Ниакате, Сен Жюст, Килиан, Латца (Небель, 77), Озтунали (Онисиво, 69), Кунде (Куэйсон, 58), Боэтиус, Матета (Чи Дон Вон, 77), Буркардт (Фернандес, 58).

«Байер»: Храдецки, С.Бендер, Синкгравен, Тапсоба, Л.Бендер, Арангис (Баумгартлингер, 46), Демирбай (Беллараби, 69), Амири, Аларио, Бэйли (Паласиос, 69), Диаби.

Предупреждения: Л.Бендер, 57. Латца, 75. Фернандес, 85. Чи Дон Вон, 86.

Удаление: Тапсоба, 78.

Судья: Данкерт (Германия).

?17 октября. Майнц. Стадион «Опель Арена».

«Фрайбург» — «Вердер» — 1:1 (1:1)

Голы: Линхарт, 16 (1:0). Фюллкруг, 25 — с пенальти (1:1).

«Фрайбург»: Мюллер, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Хефлер, Шмид, Грифо (Квон Чхан Хун, 69), Шоллои (Чон У Ен, 69), Сантамария, Петерсен, Хелер (Демирович, 90).

«Вердер»: Павленка, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Фридль, Биттенкурт (Рашица, 66), Эггештайн, Мбом (Емер Топрак, 77), Фюллкруг (Зельке, 77), Саджент, Вольтемаде (Мевальд, 46. Гросс, 87).

Предупреждения: Хефлер, 26. Аугустинссон, 44. Мбом, 51. Саджент, 83. Сантамария, 89. Шмид, 90+2.

Судья: Дингерт (Германия).

17 октября. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».

«Герта» — «Штутгарт» — 0:2 (0:1)

Голы: Кемпф, 9 (0:1). Кастро, 68 (0:2).

«Герта»: Шволов, Пекарик (Зефейк, 21. Левен, 78), Боята, Платтенхардт (Дилросюн, 66), Штарк, Миттельштедт, Леки (Лукебакио, 46), Дарида (Пентек, 78), Тузар, Кордоба, Кунья.

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Штенцель, Каразор, Кастро (Каминьски, 89), Дидави (Климовиц, 64), Эндо, Мангаля, Кулибали (Гонсалес, 64), Калайджич (Эль-Гаддиуи, 87), Вамангитука (Эглофф, 89).

Предупреждения: Кунья, 15. Калайджич, 28. Дидави, 45. Штарк, 74.

Судья: Осмерс (Германия).

17 октября. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».