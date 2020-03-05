«Лейпциг» может выкупить Анхелиньо у «Манчестер Сити»

Защитник Анхелиньо, выступающий в «Лейпциге» на правах аренды из «Манчестер Сити», не исключил, что может остаться в немецком клубе на постоянной основе в связи с дисквалификацией «Ман Сити» из еврокубков на два года за серьезные нарушения финансового фэйр-плей.

— Мне очень комфортно в «Лейпциге», хочу сосредоточиться на выступлениях за эту команду, — цитирует Manchester Evening News Анхелиньо. — Является ли важным фактором для моего будущего то, что «Ман Сити» дисквалифицирован из еврокубков на 2 года? Конечно, это сильный удар и по клубу, и по каждому из игроков.

Анхелиньо отправился в аренду в «Лейпциг» в зимнее трансферное окно. На счету 23-летнего испанца 1 гол и 1 результативная передача в 6 матчах за немецкую команду. «Лейпциг» может выкупить Анхелиньо у «Ман Сити» за 22 миллиона евро.