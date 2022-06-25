«Лейпциг» может подписать полузащитника «Аякса» Альвареса за 30 миллионов евро
«Лейпциг» интересуется полузащитником «Аякса» Эдсоном Альваресом, сообщает Voetbal International.
По данным источника, немецкий клуб готов заплатить за 24-летнего мексиканца 30 миллионов евро.
Отмечается, что футболистом также интересуются клубы из чемпионата Англии. В марте сообщалось, что на игрока претендует «Кристал Пэлас».
Альварес выступает за «Аякс» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 40 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость мексиканца в 22 миллиона евро.
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3
|Байер
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4
|РБ Лейпциг
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5
|Унион Б
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6
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8
|Майнц
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9
|Хоффенхайм
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10
|Боруссия М
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11
|Айнтрахт Ф
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12
|Вольфсбург
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13
|Бохум
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14
|Аугсбург
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15
|Штутгарт
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16
|Герта
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|0-0
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17
|Шальке
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18
|Вердер
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
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