Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 01:59

«Лейпциг» может подписать полузащитника «Аякса» Альвареса за 30 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Лейпциг» интересуется полузащитником «Аякса» Эдсоном Альваресом, сообщает Voetbal International.

По данным источника, немецкий клуб готов заплатить за 24-летнего мексиканца 30 миллионов евро.

Отмечается, что футболистом также интересуются клубы из чемпионата Англии. В марте сообщалось, что на игрока претендует «Кристал Пэлас».

Альварес выступает за «Аякс» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 40 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость мексиканца в 22 миллиона евро.

Источник: https://www.vi.nl/nieuws/rb-leipzig-aast-op-gewilde-alvarez-ook-interesse-vanuit-engeland
Футбол
ФК Аякс
ФК Лейпциг
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пять лучших безалкогольных напитков в жару
Переезд «Куньлуня» на «Запад», слишком много матчей и перекрестный плей-офф. КХЛ хочет удивить всех в свой юбилейный сезон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Салихамиджич: «Контракт с Левандовски рассчитан до 2023 года. Ждем его 12 июля на первой тренировке «Баварии»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
6
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
14
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
16
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
17
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
18
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
6.08 00:00
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 00:00
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 00:00
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 00:00
Боруссия Д – Байер
 - : -
6.08 00:00
Кельн – Шальке
 - : -
6.08 00:00
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
6.08 00:00
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 00:00
Вольфсбург – Вердер
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости