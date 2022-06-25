«Лейпциг» может подписать полузащитника «Аякса» Альвареса за 30 миллионов евро

«Лейпциг» интересуется полузащитником «Аякса» Эдсоном Альваресом, сообщает Voetbal International.

По данным источника, немецкий клуб готов заплатить за 24-летнего мексиканца 30 миллионов евро.

Отмечается, что футболистом также интересуются клубы из чемпионата Англии. В марте сообщалось, что на игрока претендует «Кристал Пэлас».

Альварес выступает за «Аякс» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 полузащитник забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 40 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость мексиканца в 22 миллиона евро.