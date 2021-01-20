«Лейпциг» может арендовать Ориги, Дольберга или Ихеаначо

«Лейпциг» определился с кандидатами на усиление атаки в зимнее трансферное окно, утверждает GFNG. Немецкий клуб рассматривает варианты аренды Дивока Ориги («Ливерпуль»), Каспера Дольберга («Ницца») или Келечи Ихеаначо («Лестер»).

Ранее спортивный директор «Лейпцига» Маркус Креше заявлял, что клуб не собирается никого подписывать зимой, однако в последнее время у команды наблюдаются проблемы в атаке. Нападающие Юссуф Поульсен и Александр Серлот на двоих забили в бундеслиге всего пять мячей.

«Лейпциг» после 16 туров занимает третье место в таблице, отставая на четыре очка от лидирующей «Баварии».