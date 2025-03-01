«Лейпциг» дома проиграл «Майнцу» в бундеслиге
«Лейпциг» на своем поле уступил «Майнцу» в матче 24-го тура немецкой бундеслиги — 1:2.
Счет на второй минуте открыл хавбек хозяев Хави Симонс. На 52-й минуте гости отыгрались благодаря голу Надима Амири, а шесть минут спустя «Майнц» вышел вперед, отличился Йонатан Буркардт.
«Лейпциг» (38 очков) занимает шестое место в бундеслиге. «Майнц» (41) одержал третью победу кряду и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.
В параллельных матчах «Вольфсбург» на выезде обыграл «Вердер» (2:1), а «Хоффенхайм» победил «Бохум» (1:0).
Источник: Таблица бундеслиги
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16
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17
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|Эльферсберг – Байер
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|29.08
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