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1 марта 2025, 19:25

«Лейпциг» дома проиграл «Майнцу» в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Лейпциг» — «Майнц».
Фото AFP

«Лейпциг» на своем поле уступил «Майнцу» в матче 24-го тура немецкой бундеслиги — 1:2.

Счет на второй минуте открыл хавбек хозяев Хави Симонс. На 52-й минуте гости отыгрались благодаря голу Надима Амири, а шесть минут спустя «Майнц» вышел вперед, отличился Йонатан Буркардт.

«Лейпциг» (38 очков) занимает шестое место в бундеслиге. «Майнц» (41) одержал третью победу кряду и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 24-й тур.
01 марта 2025, 17:30. Ред Булл Арена (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:2
Майнц

В параллельных матчах «Вольфсбург» на выезде обыграл «Вердер» (2:1), а «Хоффенхайм» победил «Бохум» (1:0).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 24-й тур.
01 марта 2025, 17:30. Везерштадион (Бремен)
Вердер
1:2
Вольфсбург
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 24-й тур.
01 марта 2025, 17:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
0:1
Хоффенхайм
Источник: Таблица бундеслиги
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Футбол
ФК Бохум
ФК Вердер
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
ФК Майнц
ФК Хоффенхайм
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
18
 Падерборн 0 0 0 0 0-0 0
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28.08 00:00 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 00:00 Аугсбург – Шальке - : -
29.08 00:00 Боруссия Д – Гамбург - : -
29.08 00:00 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 00:00 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 00:00 Фрайбург – Вердер - : -
29.08 00:00 Майнц – Падерборн - : -
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