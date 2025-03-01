«Лейпциг» дома проиграл «Майнцу» в бундеслиге

«Лейпциг» на своем поле уступил «Майнцу» в матче 24-го тура немецкой бундеслиги — 1:2.

Счет на второй минуте открыл хавбек хозяев Хави Симонс. На 52-й минуте гости отыгрались благодаря голу Надима Амири, а шесть минут спустя «Майнц» вышел вперед, отличился Йонатан Буркардт.

«Лейпциг» (38 очков) занимает шестое место в бундеслиге. «Майнц» (41) одержал третью победу кряду и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 24-й тур.

01 марта 2025, 17:30. Ред Булл Арена (Лейпциг)

В параллельных матчах «Вольфсбург» на выезде обыграл «Вердер» (2:1), а «Хоффенхайм» победил «Бохум» (1:0).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 24-й тур.

01 марта 2025, 17:30. Везерштадион (Бремен)