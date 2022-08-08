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Сегодня, 17:51

«Лейпциг» купит нападающего Шешко у «Зальцбурга» за 24 миллиона евро

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Зальцбурга» Беньямин Шешко перейдет в «Лейпциг», сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Немецкий клуб заплатит за переход 19-летнего игрока 24 миллиона евро. Сам футболист подпишет контракт до 2028 года.

При этом Шешко присоединится к новой команде только в 2023 году.

Ранее интерес к нападающему проявляли «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ньюкасл» и «Боруссия» Дортмунд.

В 39 матчах за «Зальцбург» в прошлом сезоне Шешко забил 12 голов и отдал 8 результативных передач.

ФК Лейпциг
ФК Ред Булл Зальцбург
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