«Лейпциг» обыграл «Кельн» в бундеслиге

«Лейпциг» дома победил «Кельн» в матче 4-го тура немецкой бундеслиги — 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Ассана Уэдраого, Ромуло и Давида Раума. У гостей отличился Ян Тильманн.

«Лейпциг» (9 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на второе место в бундеслиге. «Кельн» (7) потерпел первое поражение в сезоне и опустился на четвертую позицию.