«Лейпциг» обыграл «Кельн» в бундеслиге
«Лейпциг» дома победил «Кельн» в матче 4-го тура немецкой бундеслиги — 3:1.
Победу хозяевам принесли голы Ассана Уэдраого, Ромуло и Давида Раума. У гостей отличился Ян Тильманн.
«Лейпциг» (9 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на второе место в бундеслиге. «Кельн» (7) потерпел первое поражение в сезоне и опустился на четвертую позицию.
Источник: Таблица бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|6
|4
|2
|0
|22-5
|14
|
2
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|11-4
|14
|
3
|Фрайбург
|6
|4
|1
|1
|15-6
|13
|
4
|Байер
|6
|4
|1
|1
|16-9
|13
|
5
|Майнц
|6
|3
|1
|2
|14-10
|10
|
6
|Эльферсберг
|6
|3
|1
|2
|12-11
|10
|
7
|РБ Лейпциг
|6
|3
|0
|3
|16-11
|9
|
8
|Вердер
|6
|2
|3
|1
|12-12
|9
|
9
|Гамбург
|6
|3
|0
|3
|6-15
|9
|
10
|Аугсбург
|6
|2
|2
|2
|16-12
|8
|
11
|Айнтрахт Ф
|6
|2
|2
|2
|10-16
|8
|
12
|Кельн
|6
|2
|1
|3
|8-11
|7
|
13
|Штутгарт
|6
|2
|0
|4
|8-10
|6
|
14
|Хоффенхайм
|6
|2
|0
|4
|11-14
|6
|
15
|Шальке
|6
|1
|2
|3
|4-7
|5
|
16
|Падерборн
|6
|1
|2
|3
|5-9
|5
|
17
|Унион Б
|6
|1
|2
|3
|5-17
|5
|
18
|Боруссия М
|6
|0
|0
|6
|8-20
|0
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.10
|21:30
|Штутгарт – Боруссия М
|- : -
|24.10
|16:30
|Аугсбург – Унион Б
|- : -
|24.10
|16:30
|Кельн – Шальке
|- : -
|24.10
|16:30
|Майнц – Вердер
|- : -
|24.10
|16:30
|Падерборн – Гамбург
|- : -
|24.10
|16:30
|РБ Лейпциг – Эльферсберг
|- : -
|24.10
|19:30
|Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.10
|17:30
|Хоффенхайм – Байер
|- : -
|25.10
|19:30
|Фрайбург – Бавария
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Патрик Шик
Байер
|6
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|6
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|5
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|5
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|4
|
|
Шеральдо Беккер
Майнц
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|1
|1
|0
|
|
Рон Шалленберг
Шальке-04
|3
|1
|0
|
|
Юито Судзуки
Фрайбург
|5
|0
|1
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