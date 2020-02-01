«Лейпциг» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью

«Лейпциг» и «Боруссия» из Менхенгладбаха в матче 20-го тура чемпионата Германии сыграли вничью — 2:2.

«Лейпциг» опустился на вторую строчку в таблице. «Боруссия» идет четвертой.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

20-й тур

«РБ Лейпциг» — «Боруссия М» — 2:2 (0:2)

Голы: Плеа, 24 (0:1). Хофманн, 35 (0:2). Шик, 50 (1:2). Нкунку, 89 (2:2).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле (Шик, 46), Забитцер, Форсберг (Поульсен, 46), Лаймер, Нкунку, Адамс (Ольмо, 69), Вернер.

«Боруссия М»: Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Крамер (Штробль, 29), Хофманн, Закария, Нойхаус (Джонсон, 90+6), Плеа, Тюрам (Эмболо, 63).

Предупреждения: Нойхаус, 18. Плеа, 61. Эльведи, 61. Эмболо, 69. Вернер, 73.

Удаление: Плеа, 61.

Судья: Штилер (Германия).

1 февраля. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».