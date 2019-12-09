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«Лейпциг» хочет приобрести защитника «Монако»

18:27
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«Лейпциг» претендует на защитника «Монако» Беньямина Хенрикса. Немецкий клуб готов заплатить за 22-летнего клуба 25 миллионов евро, сообщает Kicker.

Сделка может быть осуществлена в зимнее трансферное окно. Контракт Хенрикса с «Монако» рассчитан до 2023 года.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 6 матчах.

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