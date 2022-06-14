«Лейпциг» хочет получить 100 миллионов евро за Нкунку

«Лейпциг» хочет получить 100 миллионов евро за полузащитника Кристофера Нкунку, сообщает Independent.

По информации источника, немецкий клуб установил цену за 24-летнего француза, но смог убедить его, что еще один сезон в Германии поможет его развитию.

Отмечается, что сам полузащитник готов остаться в «Лейпциге».

При этом интерес к Нкунку проявляют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Манкунианцы готовы действовать более настойчиво отношении трансфера, потому что им не удалось договориться о переходе нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

В прошедшем сезоне Нкунку забил 35 мячей и отдал 19 результативных передач в 50 матчах за «Лейпциг». Контракт полузащитника с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.