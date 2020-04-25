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«Лейпциг» хочет договориться с «Ромой» о сумме выкупа Шика

14:47

Спортивный директор «Лейпцига» Маркус Креше сообщил, что клуб рассматривает вариант с выкупом прав на форварда «Ромы» Патрика Шика, который выступает за немецкую команду на правах аренды в сезоне-2019/20.

— Патрик себя прекрасно чувствует у нас, я могу представить себе вариант, при котором он останется в «Лейпциге», — приводит Calciomercato слова Креше. — Посмотрим, может, новости появятся в ближайшие пару недель. Мы проведем переговоры с «Ромой», сейчас многие клубы находятся в кризисе, возможно, нам удастся договориться по сумме выкупа.

Сообщается, что римский клуб хочет получить за Шика 29 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Шик провел за «Лейпциг» 19 матчей, на его счету 7 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего чеха в 20 миллионов евро.

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