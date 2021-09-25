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«Лейцпиг» забил 6 голов «Герте», «Байер» Лунева одолел «Майнц»

18:27
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«Лейпциг» одержал разгромную победу в матче 6-го тура чемпионата Германии против «Герты». Бердинский клуб получил в свои ворота шесть безответных мячей.

Еще в одном матче туре «Байер» на своем поле с минимальным счетом одолела «Майнц» — 1:0. Российский голкипер команды из Леверкузена Андрей Лунев остался в запасе.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

6-й тур

«РБ Лейпциг» — «Герта» — 6:0 (3:0)

Голы: Нкунку, 16 (1:0). Поульсен, 23 (2:0). Мукьеле, 45+3 (3:0). Форсберг, 60 — с пенальти (4:0). Нкунку, 70 (5:0). Айдара, 77 (6:0).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Клостерманн, Мукьеле, Гвардиол (Симакан, 55), Кампль (Лаймер, 65), Нкунку (Хенрикс, 74), Айдара, Анхелиньо, Поульсен (Андре Силва, 66), Форсберг (Броббей, 65).

«Герта»: Шволов, Платтенхардт, Штарк, Зефейк, Дардаи, Дарида (Ястржембски, 46), Тузар, Сердар (Пентек, 83), Аскасибар, Эккеленкамп (Рихтер, 62), Зельке (Бельфодиль, 60).

Предупреждения: Дарида, 25. Штарк, 59. Мукьеле, 62. Платтенхардт, 85.

25 сентября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

«Унион Б» — «Арминия» — 1:0 (0:0)

Гол: Беренс, 88.

«Унион Б»: Луте, Триммель (Рюерсон, 81), Кнохе, Гиссельманн, Фридрих, Баумгартль (Еккель, 36), Хедира, Премель (Харагути, 81), Крузе, Фогльзаммер (Беккер, 66), Авонийи (Беренс, 66).

«Арминия»: Ортега, Бруннер (Де Медина, 81), Лаурсен (Андраде, 78), Нильссон, Пипер, Шепф, Притль, Окугава (Кунце, 78), Клос, Хак (Крюгер, 78), Ласм (Виммер, 62).

Предупреждение: Беккер, 83.

25 сентября. Берлин. Стадион «Ан дер Альтен Ферстерай».

«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 3:1 (1:1)

Голы: Баку, 25 (0:1). Крамарич, 45+2 (1:1). Баумгартнер, 73 (2:1). Кадержабек, 81 (3:1).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт (Пош, 85), Кадержабек, Раум, Ричардс, Гриллич (Гайгер, 85), Самассеку, Баумгартнер (Акпогума, 79), Крамарич, Адамян (Брун Ларсен, 70), Бебу (Рюттер, 69).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон (Борнау, 83), Мбабу, Баку (Вальдшмидт, 76), Лакруа, Гилавоги, Арнольд, Филипп (Л.Нмеча, 76), Вегхорст, Лукебакио.

Предупреждения: Кадержабек, 50. Арнольд, 78. Гриллич, 78. Руссийон, 80.

25 сентября. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».

«Айнтрахт Ф» — «Кельн» — 1:1 (1:1)

Голы: Скири, 14 (0:1). Борре, 45+6 (1:1).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хинтереггер, Чэндлер, Дурм (Да Коста, 11), Н`Дика, Костич, Соу (Ильзанкер, 85), Якич, Борре, Ламмерс (Камада, 61), Хауге (Линдстрем, 62).

«Кельн»: Хорн, Шмиц (Эхизибуэ, 46), Кцихос, Килиан (Мере, 35), Хектор, Дуда (Ут, 85), Скири, Любичич (Тильманн, 46), Модест, Кайнц (Шауб, 72), Андерссон.

Предупреждения: Чэндлер, 25. Любичич, 37. Эхизибуэ, 63. Хинтереггер, 80. Андерссон, 86.

25 сентября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Дойче Банк Парк».

«Байер» — «Майнц» — 1:0 (0:0)

Гол: Вирц, 62.

«Байер»: Градецки, Та, Баккер, Коссуну (Хинкапье, 66), Фримпонг, Арангис, Демирбай, Вирц (Амири, 83), Беллараби (Адли, 61), Шик (Аларио, 82), Диаби (Паулинью, 83).

«Майнц»: Центнер, Брозински, Белль (Штегер, 75), Видмер, Сен Жюст, Лукоки, Кор (Ли Джэ Сон, 75), Боэтиус (Небель, 75), Баррейро (Штах, 66), Онисиво (Ингвартсен, 66), Буркардт.

Предупреждения: Та, 11. Диаби, 44. Лукоки, 44. Штах, 69. Баккер, 83. Ли Джэ Сон, 86. Аларио, 90+3.

25 сентября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

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15%

1.50

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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