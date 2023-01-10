«Лейпциг» достиг устной договоренности о продлении контракта с Дани Ольмо

«Лейпциг» в ближайшее время продлит контракт с полузащитником Дани Ольмо, сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, стороны достигли устной договоренности о заключении соглашения до конца июня 2027 года, по которому 24-летний испанец будет получать 5 миллионов евро в год.

Ольмо выступает за «Лейпциг» с января 2020 года, его нынешний контракт действует до конца июня 2024 года. В нынешнем сезоне он забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 14 матчах за немецкую команду.