«Лейпциг» разгромил гладбахскую «Боруссию»

«Лейпциг» разгромил менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 24-го тура бундеслиги — 3:0.

Голами отметились Тимо Вернер, Эмиль Форсберг и Йошко Гвардиол. Игрок «Боруссии» Алассан Плеа на 53-й минуте не реализовал пенальти.

В другом матче «Айнтрахт» и «Штутгарт» сыграли вничью — 1:1.

«Лейпциг» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 45 очков. «Боруссия» находится на 10-й строчке (30 очков), «Айнтрахт» — на 6-й (40), а «Штутгарт» — на 16-й (20).