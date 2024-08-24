«Лейпциг» стартовал с победы над «Бохумом» в бундеслиге
«Лейпциг» на своем поле обыграл «Бохум» в матче первого тура бундеслиги — 1:0.
Единственный гол на 59-й минуте забил Антонио Нуса.
В концовке хозяева остались в меньшинстве, на 85-й минуте красную карточку получил Вилли Орбан.
В параллельных матчах «Хоффенхайм» обыграл «Хольштайн Киль» (3:2), «Фрайбург» дома победил «Штутгарт» (3:1), «Аугсбург» и «Вердер» сыграли вничью (2:2), а «Майнц» поделил осчки с «Унионом» (1:1).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
2
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Хоффенхайм
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Унион Б
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Майнц
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хольштайн
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
16
|Штутгарт
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
17
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Боруссия М
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
|
Боруссия М – Байер
|2 : 3
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|2 : 2
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|3 : 1
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|3 : 2
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|1 : 1
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|1 : 0
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|3
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Лукас Кюблер
Фрайбург
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|
|
Тим Брайтхаупт
Аугсбург
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|0
|1
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