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Сегодня, 18:29

«Лейпциг» стартовал с победы над «Бохумом» в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лейпциг» на своем поле обыграл «Бохум» в матче первого тура бундеслиги — 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте забил Антонио Нуса.

В концовке хозяева остались в меньшинстве, на 85-й минуте красную карточку получил Вилли Орбан.

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
24 авг, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:0
Бохум

В параллельных матчах «Хоффенхайм» обыграл «Хольштайн Киль» (3:2), «Фрайбург» дома победил «Штутгарт» (3:1), «Аугсбург» и «Вердер» сыграли вничью (2:2), а «Майнц» поделил осчки с «Унионом» (1:1).

Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
24 авг, 16:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
3:2
Хольштайн
Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
24 авг, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
3:1
Штутгарт
Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
24 авг, 16:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
2:2
Вердер
Германия. Бундеслига 1. 1-й тур
24 авг, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
1:1
Унион Б

Футбол
ФК Аугсбург
ФК Бохум
ФК Вердер
ФК Лейпциг
ФК Майнц
ФК Фрайбург
ФК Хоффенхайм
ФК Штутгарт
0
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
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24 часа
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Неделя

«Байер» на 90+11-й минуте вырвал победу у менхенгладбахской «Боруссии» на старте бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
2
 Фрайбург 1 1 0 0 3-1 3
3
 Хоффенхайм 1 1 0 0 3-2 3
4
 РБ Лейпциг 1 1 0 0 1-0 3
5
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
6
 Унион Б 1 0 1 0 1-1 1
7
 Аугсбург 1 0 1 0 2-2 1
8
 Майнц 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
10
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
11
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хольштайн 1 0 0 1 2-3 0
16
 Штутгарт 1 0 0 1 1-3 0
17
 Бохум 1 0 0 1 0-1 0
18
 Боруссия М 1 0 0 1 2-3 0
Результаты / календарь
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23.08 21:30
Боруссия М – Байер
 2 : 3
24.08 16:30
Аугсбург – Вердер
 2 : 2
24.08 16:30
Фрайбург – Штутгарт
 3 : 1
24.08 16:30
Хоффенхайм – Хольштайн
 3 : 2
24.08 16:30
Майнц – Унион Б
 1 : 1
24.08 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 1 : 0
24.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 - : -
25.08 16:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
25.08 18:30
Ст-Паули – Хайденхайм
 - : -
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ЖК
Г
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 3
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 2
Лукас Кюблер

Лукас Кюблер

Фрайбург

 2
П
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

Вердер

 2
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 1
Тим Брайтхаупт

Тим Брайтхаупт

Аугсбург

 1
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 1 1 0
Анду Келати

Анду Келати

Хольштайн

 1 0 0
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 1 0 1
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