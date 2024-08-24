«Лейпциг» стартовал с победы над «Бохумом» в бундеслиге

«Лейпциг» на своем поле обыграл «Бохум» в матче первого тура бундеслиги — 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте забил Антонио Нуса.

В концовке хозяева остались в меньшинстве, на 85-й минуте красную карточку получил Вилли Орбан.

В параллельных матчах «Хоффенхайм» обыграл «Хольштайн Киль» (3:2), «Фрайбург» дома победил «Штутгарт» (3:1), «Аугсбург» и «Вердер» сыграли вничью (2:2), а «Майнц» поделил осчки с «Унионом» (1:1).