«Лейпциг» победил «Байер» дома, «Штутгарт» обыграл «Аугсбург» благодаря голу на 90+1-й минуте
«Лейпциг» обыграл «Байер» на своем поле в матче 12-го тура чемпионата Германии — 2:0.
У хозяев отличились Кристофер Нкунку и Тимо Вернер.
«Лейпциг» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии с 19 очками. «Байер» идет на 16-й строчке с 9 очками.
В параллельном матче «Штутгарт» дома победил «Аугсбург». Форвард гостей Флориан Нидерлехнер открыл счет на 4-й минуте. На 15-й минуте нападающий хозяев Серу Гирасси сравнял счет, а на 90+1-й минуте защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон принес победу своей команде.
«Штутгарт» идет на 15-м месте в турнирной таблице бундеслиги с 11 очками, «Аугсбург» занимает 13-ю строчку с 14 очками.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|12
|7
|4
|1
|38-10
|25
|
2
|Унион Б
|11
|7
|2
|2
|19-8
|23
|
3
|Фрайбург
|11
|6
|3
|2
|16-13
|21
|
4
|Айнтрахт Ф
|11
|6
|2
|3
|24-18
|20
|
5
|РБ Лейпциг
|12
|5
|4
|3
|22-18
|19
|
6
|Боруссия Д
|11
|6
|1
|4
|18-14
|19
|
7
|Майнц
|12
|5
|3
|4
|18-19
|18
|
8
|Вердер
|12
|5
|3
|4
|21-18
|18
|
9
|Хоффенхайм
|11
|5
|2
|4
|17-12
|17
|
10
|Боруссия М
|11
|4
|4
|3
|19-17
|16
|
11
|Кельн
|11
|4
|4
|3
|19-22
|16
|
12
|Вольфсбург
|12
|3
|5
|4
|17-19
|14
|
13
|Аугсбург
|12
|4
|2
|6
|15-21
|14
|
14
|Герта
|12
|2
|5
|5
|14-17
|11
|
15
|Штутгарт
|12
|2
|5
|5
|15-21
|11
|
16
|Байер
|12
|2
|3
|7
|16-25
|9
|
17
|Бохум
|12
|2
|1
|9
|11-32
|7
|
18
|Шальке
|11
|1
|3
|7
|11-26
|6
|28.10
|21:30
|
Вердер – Герта
|1 : 0
|29.10
|16:30
|
Бавария – Майнц
|6 : 2
|29.10
|16:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|2 : 0
|29.10
|16:30
|
Штутгарт – Аугсбург
|2 : 1
|29.10
|16:30
|
Вольфсбург – Бохум
|4 : 0
|29.10
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|- : -
|30.10
|17:30
|
Унион Б – Боруссия М
|- : -
|30.10
|19:30
|
Шальке – Фрайбург
|- : -
|30.10
|21:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|9
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|9
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|8
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|6
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|5
|
|
Мергим Бериша
Аугсбург
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|11
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|9
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|10
|1
|2