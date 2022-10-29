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«Лейпциг» победил «Байер» дома, «Штутгарт» обыграл «Аугсбург» благодаря голу на 90+1-й минуте

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Лейпцига».
Фото Reuters

«Лейпциг» обыграл «Байер» на своем поле в матче 12-го тура чемпионата Германии — 2:0.

У хозяев отличились Кристофер Нкунку и Тимо Вернер.

«Лейпциг» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии с 19 очками. «Байер» идет на 16-й строчке с 9 очками.

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
29 окт, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:0
Байер

В параллельном матче «Штутгарт» дома победил «Аугсбург». Форвард гостей Флориан Нидерлехнер открыл счет на 4-й минуте. На 15-й минуте нападающий хозяев Серу Гирасси сравнял счет, а на 90+1-й минуте защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон принес победу своей команде.

«Штутгарт» идет на 15-м месте в турнирной таблице бундеслиги с 11 очками, «Аугсбург» занимает 13-ю строчку с 14 очками.

Германия. Бундеслига 1. 12-й тур
29 окт, 16:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
2:1
Аугсбург

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29%

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ТБ 2.5

26%

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Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

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17%

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Футбол
ФК Аугсбург
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 12 7 4 1 38-10 25
2
 Унион Б 11 7 2 2 19-8 23
3
 Фрайбург 11 6 3 2 16-13 21
4
 Айнтрахт Ф 11 6 2 3 24-18 20
5
 РБ Лейпциг 12 5 4 3 22-18 19
6
 Боруссия Д 11 6 1 4 18-14 19
7
 Майнц 12 5 3 4 18-19 18
8
 Вердер 12 5 3 4 21-18 18
9
 Хоффенхайм 11 5 2 4 17-12 17
10
 Боруссия М 11 4 4 3 19-17 16
11
 Кельн 11 4 4 3 19-22 16
12
 Вольфсбург 12 3 5 4 17-19 14
13
 Аугсбург 12 4 2 6 15-21 14
14
 Герта 12 2 5 5 14-17 11
15
 Штутгарт 12 2 5 5 15-21 11
16
 Байер 12 2 3 7 16-25 9
17
 Бохум 12 2 1 9 11-32 7
18
 Шальке 11 1 3 7 11-26 6
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28.10 21:30
Вердер – Герта
 1 : 0
29.10 16:30
Бавария – Майнц
 6 : 2
29.10 16:30
РБ Лейпциг – Байер
 2 : 0
29.10 16:30
Штутгарт – Аугсбург
 2 : 1
29.10 16:30
Вольфсбург – Бохум
 4 : 0
29.10 19:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 - : -
30.10 17:30
Унион Б – Боруссия М
 - : -
30.10 19:30
Шальке – Фрайбург
 - : -
30.10 21:30
Кельн – Хоффенхайм
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 9
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 9
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 8
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 6
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 5
Мергим Бериша

Мергим Бериша

Аугсбург

 4
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

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 11 1 3
Доминик Дрекслер

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