«Лейпциг» победил «Байер» дома, «Штутгарт» обыграл «Аугсбург» благодаря голу на 90+1-й минуте

«Лейпциг» обыграл «Байер» на своем поле в матче 12-го тура чемпионата Германии — 2:0.

У хозяев отличились Кристофер Нкунку и Тимо Вернер.

«Лейпциг» поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии с 19 очками. «Байер» идет на 16-й строчке с 9 очками.

В параллельном матче «Штутгарт» дома победил «Аугсбург». Форвард гостей Флориан Нидерлехнер открыл счет на 4-й минуте. На 15-й минуте нападающий хозяев Серу Гирасси сравнял счет, а на 90+1-й минуте защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон принес победу своей команде.

«Штутгарт» идет на 15-м месте в турнирной таблице бундеслиги с 11 очками, «Аугсбург» занимает 13-ю строчку с 14 очками.