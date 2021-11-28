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«Байер» в гостях победил «Лейпциг», Лунев остался в запасе

21:26
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«Байер» в гостях победил «Лейпциг» в матче 13-го тура чемпионата Германии. Команда из Леверкузена взяла верх со счетом 3:1.

Российский голкипер «аспириновых» Андрей Лунев провел встречу на скамейке запасных.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
28 нояб, 19:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:3
Байер
Голы
Вирц, 21 (0:1), Диаби, 34 (0:2), Андре Силва, 62 (1:2), Фримпонг, 64 (1:3)
Нереализованный пенальти
Собослои 88
РБ Лейпциг
Мартинес Клостерманн (Бонна, 85 ) Мукьеле Гвардиол Анхелиньо Нкунку Лаймер (Хенрикс, 73 ) Кампль (Адамс, 73 ) Форсберг (Айдара, 85 ) Броббей (Собослои, 43 ) Андре Силва
Байер
Градецки Та Тапсоба Фримпонг Хинкапье Андрих (Демирбай, 80) Паласиос Вирц (Амири, 89) Шик (Коссуну, 62) Диаби (Аларио, 89) Адли (Арангис, 63)
Предупреждения
Форсберг 38  -  Андрих 14, Градецки 82, Фримпонг 90
Судьи
Кортус

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Зенит 1
2-й тайм

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 2
Динамо 3
Матч завершен

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора
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