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Сегодня, 21:26

«Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом», отыгравшись с 0:2

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фото Reuters

«Бавария» на выезде сыграла вничью с «Лейпцигом» в матче 6-го тура чемпионата Германии — 2:2. Встреча прошла на «Ред Булл Арене».

«Лейпциг» повел со счетом 2:0 уже на 26-й минуте. Голами отличились Лоис Опенда (20-я) и Кастелло Люкеба (26-я).

Во втором тайме на 57-й минуте форвард «Баварии» Харри Кейн отыграл один мяч, реализовав пенальти. На 70-й минуте Лерой Сане сделал счет равным.

«Бавария» с 14 очками занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги. В следующем туре команда 8 октября примет «Фрайбург».

«Лейпциг» располагается на пятой строчке в таблице с 13 очками. 7 октября комнада сыграет с «Бохумом».

Германия. Бундеслига 1. 6-й тур
30 сент, 19:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:2
Бавария
Футбол
ФК Бавария
ФК Лейпциг
4
1
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Дубль Плеа принес гладбахской «Боруссии» победу над «Бохумом»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 6 5 1 0 20-6 16
2
 Штутгарт 6 5 0 1 19-7 15
3
 Бавария 6 4 2 0 20-6 14
4
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-6 14
5
 РБ Лейпциг 6 4 1 1 16-6 13
6
 Хоффенхайм 6 4 0 2 13-9 12
7
 Вольфсбург 6 4 0 2 9-6 12
8
 Айнтрахт Ф 6 1 4 1 4-5 7
9
 Хайденхайм 6 2 1 3 10-13 7
10
 Фрайбург 5 2 1 2 5-10 7
11
 Унион Б 6 2 0 4 9-10 6
12
 Вердер 5 2 0 3 8-10 6
13
 Боруссия М 6 1 2 3 11-14 5
14
 Аугсбург 5 1 2 2 9-13 5
15
 Бохум 6 0 3 3 5-19 3
16
 Кельн 6 0 1 5 4-11 1
17
 Дармштадт 5 0 1 4 6-16 1
18
 Майнц 6 0 1 5 4-17 1
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Кельн – Штутгарт
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Хайденхайм – Унион Б
 1 : 0
30.09 16:30
Майнц – Байер
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30.09 16:30
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
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РБ Лейпциг – Бавария
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

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Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

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Дармштадт

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Кевин Фолланд

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 3 1 0
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