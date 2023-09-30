«Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом», отыгравшись с 0:2

«Бавария» на выезде сыграла вничью с «Лейпцигом» в матче 6-го тура чемпионата Германии — 2:2. Встреча прошла на «Ред Булл Арене».

«Лейпциг» повел со счетом 2:0 уже на 26-й минуте. Голами отличились Лоис Опенда (20-я) и Кастелло Люкеба (26-я).

Во втором тайме на 57-й минуте форвард «Баварии» Харри Кейн отыграл один мяч, реализовав пенальти. На 70-й минуте Лерой Сане сделал счет равным.

«Бавария» с 14 очками занимает третье место в турнирной таблице бундеслиги. В следующем туре команда 8 октября примет «Фрайбург».

«Лейпциг» располагается на пятой строчке в таблице с 13 очками. 7 октября комнада сыграет с «Бохумом».