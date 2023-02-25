«Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» в матче бундеслиги

«Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» в матче 22-го тура чемпионата Германии — 2:1.

Голами в составе победителей отметились Тимо Вернер и Эмиль Форсберг. За проигравшую команду забил Джибриль Соу.

«Лейпциг» занимает четвертое место в бундеслиге, набрав 42 очка. «Айнтрахт» находится на шестой строчке (38)

В других матчах 22-го тура чемпионата Германии «Кельн» дома проиграл «Вольфсбургу» со счетом 0:2, а «Вердер» разгромил «Бохум» (3:0).

«Кельн» идет на 12-й строчке в турнирной таблице (26 очков), «Вольфсбург» — седьмой (33), «Вердер» — девятый (30), а «Бохум» — 17-й (19).