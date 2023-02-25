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Сегодня, 19:27

«Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» в матче бундеслиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лейпциг» — «Айнтрахт» — 2:1.
Фото Global Look Press

«Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» в матче 22-го тура чемпионата Германии — 2:1.

Голами в составе победителей отметились Тимо Вернер и Эмиль Форсберг. За проигравшую команду забил Джибриль Соу.

«Лейпциг» занимает четвертое место в бундеслиге, набрав 42 очка. «Айнтрахт» находится на шестой строчке (38)

Германия. Бундеслига 1. 22-й тур
25 февр, 17:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:1
Айнтрахт Ф

В других матчах 22-го тура чемпионата Германии «Кельн» дома проиграл «Вольфсбургу» со счетом 0:2, а «Вердер» разгромил «Бохум» (3:0).

«Кельн» идет на 12-й строчке в турнирной таблице (26 очков), «Вольфсбург» — седьмой (33), «Вердер» — девятый (30), а «Бохум» — 17-й (19).

Германия. Бундеслига 1. 22-й тур
25 февр, 17:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
0:2
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 22-й тур
25 февр, 17:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
3:0
Бохум

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бохум
ФК Вердер
ФК Вольфсбург
ФК Кельн
ФК Лейпциг
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 21 12 7 2 61-21 43
2
 Боруссия Д 22 15 1 6 45-27 46
3
 Унион Б 21 13 4 4 35-24 43
4
 Фрайбург 21 12 4 5 34-31 40
5
 РБ Лейпциг 22 12 6 4 45-27 42
6
 Айнтрахт Ф 22 11 5 6 43-31 38
7
 Вольфсбург 22 9 6 7 40-29 33
8
 Боруссия М 22 8 5 9 38-39 29
9
 Майнц 22 9 5 8 37-34 32
10
 Байер 21 8 3 10 35-35 27
11
 Вердер 22 9 3 10 34-41 30
12
 Кельн 22 6 8 8 32-36 26
13
 Аугсбург 22 7 3 12 26-38 24
14
 Штутгарт 21 4 7 10 26-36 19
15
 Хоффенхайм 22 5 4 13 29-41 19
16
 Бохум 22 6 1 15 24-54 19
17
 Герта 22 5 5 12 27-40 20
18
 Шальке 21 2 7 12 14-41 13
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.02 22:30
Майнц – Боруссия М
 4 : 0
25.02 17:30
Кельн – Вольфсбург
 0 : 2
25.02 17:30
Герта – Аугсбург
 2 : 0
25.02 17:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 0 : 1
25.02 17:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 2 : 1
25.02 17:30
Вердер – Бохум
 3 : 0
25.02 20:30
Шальке – Штутгарт
 - : -
26.02 17:30
Фрайбург – Байер
 - : -
26.02 19:30
Бавария – Унион Б
 - : -
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Лидеры
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ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 14
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 11
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 20 1 6
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 20 1 3
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 21 1 3
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