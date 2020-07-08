«Лейпциг» арендовал у «Монако» защитника сборной Германии Хенрикса

«Лейпциг» арендовал у «Монако» защитника Беньямина Хенрикса, сообщает официальный сайт немецкой команды.

Аренда рассчитана на сезон-2020/21. Немецкий клуб при этом обладает опцией дальнейшего выкупа 23-летнего игрока. По информации немецких СМИ, сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

Хенрикс был приобретен «Монако» у «Байера» летом 2018 года за 20 миллионов. В сезоне-2019/20 Хенрикс провел за монегасков 15 матчей во всех турнирах, не отметившись при этом результативными действиями.