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«Лейпциг» арендовал у «Монако» защитника сборной Германии Хенрикса

8 июля 2020, 20:50
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«Лейпциг» арендовал у «Монако» защитника Беньямина Хенрикса, сообщает официальный сайт немецкой команды.

Аренда рассчитана на сезон-2020/21. Немецкий клуб при этом обладает опцией дальнейшего выкупа 23-летнего игрока. По информации немецких СМИ, сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

Хенрикс был приобретен «Монако» у «Байера» летом 2018 года за 20 миллионов. В сезоне-2019/20 Хенрикс провел за монегасков 15 матчей во всех турнирах, не отметившись при этом результативными действиями.

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