Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 15:57

«Лейпциг» заплатит «Челси» 19,5 миллиона евро за Вернера

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Лейпциг» договорился о покупке нападающего «Челси» Тимо Вернера. Без учета бонусов «лондонский клуб получит 19,5 миллиона евро, сообщает Sky Sport Deutschland.

Напомним, в 2020 году синие купили форварда у «Лейпцига» за 53 миллиона.

Нападающий хотел покинуть «Челси», чтобы не ставить под угрозу попадание в состав сборной Германии на ЧМ-2022.

В субботу, 6 августа, Вернера не было в заявке лондонского клуба на матч первого тура английской премьер-лиги с «Эвертоном» (1:0).

Тимо Вернер
ФК Лейпциг
ФК Челси
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какими были занятия по аэробике в 90-х? Фитнес с Синди Кроуфорд
У «Спартака» самая веселая атака, «Локо» надо спасать, Сафонов – лучший голкипер. Пять выводов после 4-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Боруссии» — об обвинении Шульца в домашнем насилии: «Надо дать ему возможность объясниться»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 1 1 0 0 6-1 3
2
 Фрайбург 1 1 0 0 4-0 3
3
 Майнц 1 1 0 0 2-1 3
4
 Боруссия М 1 1 0 0 3-1 3
5
 Боруссия Д 1 1 0 0 1-0 3
6
 Унион Б 1 1 0 0 3-1 3
7
 Кельн 1 1 0 0 3-1 3
8
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
9
 РБ Лейпциг 1 0 1 0 1-1 1
10
 Вольфсбург 1 0 1 0 2-2 1
11
 Штутгарт 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хоффенхайм 1 0 0 1 1-3 0
13
 Герта 1 0 0 1 1-3 0
14
 Шальке 1 0 0 1 1-3 0
15
 Байер 1 0 0 1 0-1 0
16
 Аугсбург 1 0 0 1 0-4 0
17
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 1-6 0
18
 Бохум 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.08 21:30
Фрайбург – Боруссия Д
 - : -
13.08 16:30
Байер – Аугсбург
 - : -
13.08 16:30
Герта – Айнтрахт Ф
 - : -
13.08 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 - : -
13.08 16:30
РБ Лейпциг – Кельн
 - : -
13.08 16:30
Вердер – Штутгарт
 - : -
13.08 19:30
Шальке – Боруссия М
 - : -
14.08 16:30
Майнц – Унион Б
 - : -
14.08 18:30
Бавария – Вольфсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 2
Карим Онисиво

Карим Онисиво

Майнц

 2
Науиру Аамада

Науиру Аамада

Штутгарт

 1
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 2
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 2
Саркис Адамян

Саркис Адамян

Кельн

 1
И К Ж
Лукас Градецки

Лукас Градецки

Байер

 1 1 0
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 1 1 0
Штефан Пош

Штефан Пош

Хоффенхайм

 1 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости