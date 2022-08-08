«Лейпциг» заплатит «Челси» 19,5 миллиона евро за Вернера

«Лейпциг» договорился о покупке нападающего «Челси» Тимо Вернера. Без учета бонусов «лондонский клуб получит 19,5 миллиона евро, сообщает Sky Sport Deutschland.

Напомним, в 2020 году синие купили форварда у «Лейпцига» за 53 миллиона.

Нападающий хотел покинуть «Челси», чтобы не ставить под угрозу попадание в состав сборной Германии на ЧМ-2022.

В субботу, 6 августа, Вернера не было в заявке лондонского клуба на матч первого тура английской премьер-лиги с «Эвертоном» (1:0).