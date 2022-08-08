«Лейпциг» заплатит «Челси» 19,5 миллиона евро за Вернера
«Лейпциг» договорился о покупке нападающего «Челси» Тимо Вернера. Без учета бонусов «лондонский клуб получит 19,5 миллиона евро, сообщает Sky Sport Deutschland.
Напомним, в 2020 году синие купили форварда у «Лейпцига» за 53 миллиона.
Нападающий хотел покинуть «Челси», чтобы не ставить под угрозу попадание в состав сборной Германии на ЧМ-2022.
В субботу, 6 августа, Вернера не было в заявке лондонского клуба на матч первого тура английской премьер-лиги с «Эвертоном» (1:0).
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|6-1
|3
|
2
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Майнц
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Боруссия М
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Унион Б
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
7
|Кельн
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
8
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|РБ Лейпциг
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Вольфсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Штутгарт
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
13
|Герта
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
14
|Шальке
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Байер
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Аугсбург
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|
17
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|1-6
|0
|
18
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
|12.08
|21:30
|
Фрайбург – Боруссия Д
|- : -
|13.08
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|- : -
|13.08
|16:30
|
Герта – Айнтрахт Ф
|- : -
|13.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Бохум
|- : -
|13.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|- : -
|13.08
|16:30
|
Вердер – Штутгарт
|- : -
|13.08
|19:30
|
Шальке – Боруссия М
|- : -
|14.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
|14.08
|18:30
|
Бавария – Вольфсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|2
|
|
Карим Онисиво
Майнц
|2
|
|
Науиру Аамада
Штутгарт
|1
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|2
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|2
|
|
Саркис Адамян
Кельн
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лукас Градецки
Байер
|1
|1
|0
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|1
|1
|0
|
|
Штефан Пош
Хоффенхайм
|1
|0
|0
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