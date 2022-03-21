Левандвоски склоняется к уходу из «Баварии» летом

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски летом может покинуть клуб. Он недоволен тем, как продвигаются переговоры о новом контракте, сообщает Bild.

33-летний поляк хочет подписать новое соглашение до конца нынешнего сезона. Если сторонам не удастся договориться, то он намерен покинуть «Баварию».

Действующий контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Левандовски сыграл за команду 37 матчей во всех турнирах и забил 45 голов.