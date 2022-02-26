Левандовски заявил, что не вел переговоры с «Баварией» о продлении контракта

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что для него стали сюрпризом слова спортивного директора мюнхенского клуба Хасана Салихамиджича.

Салихамиджич заявил: «Мы намерены сохранить Роберта в команде».

Поляк отреагировал: «Впервые об этом услышал...»

Действующий контракт Левандовски с «Баварией» истекает в 2023 году. Ранее 33-летний игрок заявлял, что планирует провести еще четыре года на профессиональном уровне.