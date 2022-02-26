Левандовски заявил, что не вел переговоры с «Баварией» о продлении контракта
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что для него стали сюрпризом слова спортивного директора мюнхенского клуба Хасана Салихамиджича.
Салихамиджич заявил: «Мы намерены сохранить Роберта в команде».
Поляк отреагировал: «Впервые об этом услышал...»
Действующий контракт Левандовски с «Баварией» истекает в 2023 году. Ранее 33-летний игрок заявлял, что планирует провести еще четыре года на профессиональном уровне.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|24
|19
|1
|4
|75-26
|58
|
2
|Боруссия Д
|23
|16
|1
|6
|63-36
|49
|
3
|Байер
|24
|13
|5
|6
|63-39
|44
|
4
|РБ Лейпциг
|23
|11
|4
|8
|49-28
|37
|
5
|Фрайбург
|24
|11
|7
|6
|39-26
|40
|
6
|Хоффенхайм
|24
|12
|4
|8
|47-36
|40
|
7
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|
8
|Унион Б
|24
|10
|7
|7
|32-32
|37
|
9
|Кельн
|24
|9
|9
|6
|36-38
|36
|
10
|Айнтрахт Ф
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|
11
|Бохум
|23
|8
|5
|10
|25-33
|29
|
12
|Арминия
|24
|5
|10
|9
|22-32
|25
|
13
|Вольфсбург
|24
|8
|4
|12
|26-37
|28
|
14
|Аугсбург
|23
|5
|7
|11
|25-40
|22
|
15
|Боруссия М
|24
|7
|6
|11
|32-48
|27
|
16
|Штутгарт
|24
|4
|7
|13
|28-45
|19
|
17
|Герта
|24
|6
|5
|13
|25-54
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|24
|3
|5
|16
|22-62
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.02
|22:30
|
Хоффенхайм – Штутгарт
|2 : 1
|26.02
|17:30
|
Байер – Арминия
|3 : 0
|26.02
|17:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|2 : 2
|26.02
|17:30
|
Гр. Фюрт – Кельн
|1 : 1
|26.02
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|3 : 1
|26.02
|17:30
|
Фрайбург – Герта
|3 : 0
|26.02
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|0 : 1
|27.02
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|- : -
|27.02
|19:30
|
Аугсбург – Боруссия Д
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|21
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4
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