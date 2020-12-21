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Левандовски заявил, что Месси и Роналду нет равных

17:14
Роберт Левандовски. Фото Reuters
Роберт Левандовски. Фото Reuters
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски высказался о капитане «Барселоны» Лионеле Месси и нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Месси и Роналду нет равных, — цитирует France Football Левандовски. - Они уже очень долго находятся на вершине. Но, если посмотреть на мою статистику в этом году и в прошлом сезоне, я забил немало мячей. Пока не могу представить себя за одним столом с Месси и Роналду. Но я мог бы пригласить их на обед за мой стол».

17 декабря 32-летний поляк был признан лучшим игроком года по версии Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

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