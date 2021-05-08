Левандовски забил самый быстрый гол в своей карьере в бундеслиге

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет в матче 32-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Менхенгладбаха уже на второй минуте. Для него это самый быстрый гол за период выступлений в бундеслиге, сообщает 7 мая Opta.

По ходу первого тайма «Бавария» ведет со счетом 3:0. Польский форвард оформил дубль. Еще один мяч в активе Томаса Мюллера.

Напомним, «Бавария» вышла на этот матч уже в ранге нового чемпиона Германии.