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Левандовски забил самый быстрый гол в своей карьере в бундеслиге

20:14
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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет в матче 32-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Менхенгладбаха уже на второй минуте. Для него это самый быстрый гол за период выступлений в бундеслиге, сообщает 7 мая Opta.

По ходу первого тайма «Бавария» ведет со счетом 3:0. Польский форвард оформил дубль. Еще один мяч в активе Томаса Мюллера.

Напомним, «Бавария» вышла на этот матч уже в ранге нового чемпиона Германии.

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