Левандовски забил самый быстрый гол в своей карьере в бундеслиге
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет в матче 32-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Менхенгладбаха уже на второй минуте. Для него это самый быстрый гол за период выступлений в бундеслиге, сообщает 7 мая Opta.
По ходу первого тайма «Бавария» ведет со счетом 3:0. Польский форвард оформил дубль. Еще один мяч в активе Томаса Мюллера.
Напомним, «Бавария» вышла на этот матч уже в ранге нового чемпиона Германии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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