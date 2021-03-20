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Левандовски забил 35-й гол в бундеслиге, ему осталось 5 голов до вечного рекорда Герда Мюллера

18:37
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил хет-трик в первом тайме 26-го тура чемпионата Германии против «Штутгарта». На счету 32-летнего поляка стало 35 голов в 25 играх бундеслиги.

Абсолютный рекорд по голам за сезон принадлежит экс-форварду мюнхенцев Герду Мюллеру. В сезоне-1971/72 нападающий забил 40 мячей.

У Левандовски есть еще 765 минут, чтобы превзойти рекорд Мюллера.

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