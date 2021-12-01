Левандовски за несколько дней до вручения «Золотого мяча» знал, что станет вторым

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски заранее знал, что не выиграет «Золотой мяч». По информации Bild, поляк ехал на церемонию, которая прошла в понедельник, 29 ноября, зная, что занял второе место в голосовании.

33-летний поляк в текущем сезоне провел 20 матчей за «Баварию» и забил 25 мячей при двух голевых передачах.

Обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Для 34-летнего аргентинца это награда стала седьмой в карьере. 33-летний Левандовски занял второе место в голосовании.