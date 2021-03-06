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Левандовски установил рекорд бундеслиги

6 марта 2021, 23:38
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в матче 24-го тура чемпионата Германии с «Боруссией» (4:2) оформил хет-трик.

По информации статистического ресурса Opta, Левандовски забил 20 голов в 14 матчах с дортмундской «Боруссией».

Ни один игрок в истории бундеслиги не забивал дортмундцам больше.

В этом сезоне Левандовски провел 23 матча, в которых забил 31 гол и отдал 6 голевых передач.

ОН является лучшим бомбардиром среди представителей топ-5 лиг Европы.

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