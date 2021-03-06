Левандовски установил рекорд бундеслиги
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в матче 24-го тура чемпионата Германии с «Боруссией» (4:2) оформил хет-трик.
По информации статистического ресурса Opta, Левандовски забил 20 голов в 14 матчах с дортмундской «Боруссией».
Ни один игрок в истории бундеслиги не забивал дортмундцам больше.
В этом сезоне Левандовски провел 23 матча, в которых забил 31 гол и отдал 6 голевых передач.
ОН является лучшим бомбардиром среди представителей топ-5 лиг Европы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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