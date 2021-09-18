Левандовски установил новый рекорд чемпионата Германии
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски отличился голом в матче 5-го тура чемпионата Германии против «Бохума» (7:0).
Это уже 13-й подряд домашний поединок бундеслиги для «Баварии», когда Роберт Левандовски не уходит с поля без голов, что является новым рекордом.
Прежде Герд Мюллер и Юпп Хайнкес лидировали с серией в 12 результативных матчей кряду.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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